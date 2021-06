Capo Plaza annuncia le date live nei club, il calendario 2022

[CS] Il “Giovane Fuoriclasse” Capo Plaza ritorna dal vivo nel febbraio 2022 con un tour nei club delle principali città italiane: l’apertura di Plaza, Il Tour è attesa il 17 febbraio 2022 a Torino. Queste le date confermate:

17 febbraio 2022 TORINO TEATRO CONCORDIA

TEATRO CONCORDIA 19 febbraio 2022 ROMA ATLANTICO LIVE

ATLANTICO LIVE 22 febbraio 2022 MILANO ALCATRAZ

ALCATRAZ 24 febbraio 2022 FIRENZE TUSCANY HALL

TUSCANY HALL 26 febbraio 2022 PADOVA GRAN TEATRO GEOX

I biglietti, nella formula Posto Unico oppure con “VIP package” in numero limitato che include la possibilità di ingresso anticipato, sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 11:00 di giovedì 10 giugno e a seguire, dalle 11:00 di venerdì 11 giugno, in vendita generale su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e relativi punti vendita autorizzati sul territorio.

Intanto il 18 giugno 2021 è attesa l’uscita di PLAZA – deluxe edition (su etichetta Atlantic/Warner Music Italy), la nuova versione – arricchita da 5 nuovi brani – del secondo album dell’artista salernitano, uscito nel gennaio scorso, entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti e certificato Platino con 148 milioni di stream sulle piattaforme digitali.