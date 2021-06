Avincola feat. Giorgieness: da venerdì 11 giungo il singolo ‘Limone’

[CS] Limone feat. Giorgeness è il nuovo singolo di Avincola, da venerdì 11 giugno per Leave Music in distribuzione Believe (con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”). Il brano già presente nel suo ultimo disco Turisti, uscito durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, si arricchisce della partecipazione di Giorgieness (Sound2B) che ne esalta malinconia e interpretazione.

“Ho incontrato Giorgia (Giorgieness) tra le parole delle sue canzoni e il suono della sua voce. – racconta Avincola – Il suo modo di cantare mi ha catturato da subito e ho pensato a come sarebbe stato particolare proporle di indossare i panni della protagonista di Limone. È stata bravissima e la sua interpretazione volutamente svogliata e annoiata è stata perfetta. Proprio come ce l’avevo in testa quando ho scritto la canzone.

Ci siamo incontrati a Roma, lei ha fatto colazione con un toast e ho capito da subito che sarebbe stata perfetta. E così è stato! Una spremuta di intenzioni che si legavano perfettamente con le situazioni che scivolano nel brano. L’emozione è stata reciproca e credo che ci porterà a scrivere qualcosa insieme in futuro.”

“Il primo ricordo che ho di Simone è ‘quel tipo strano che è arrivato sul palco di Sanremo con la palla’. – confessa Giorgieness – Il secondo è la telefonata in cui mi ha chiesto di cantare Limone con lui, abbiamo iniziato a scherzare come vecchi amici all’istante e mi ha convinta arrivata al primo ritornello. Sarà che un po’ io sono davvero quella che se si sveglia male non ti parla, che ha tenuto la maglietta in spiaggia per anni e che per far funzionare una relazione deve spremersi.

In un momento così strano per la musica, mi ha fatto particolarmente piacere che l’idea del feat sia nata per pura stima reciproca, senza nessuna forzatura. Lavorare insieme ci è venuto naturale, così come la voglia di riprovarci in futuro. Insomma sono tornata da Roma con una bella canzone e un nuovo amico.”