Andrea Damante, domenica 13 giungo dj-set in live streaming INFO EVENTO

Domenica 13 giugno Andrea Damante è protagonista di un dj-set speciale in live streaming, pensato e realizzato da DOOM Entertainment in collaborazione con VIDAL per il progetto #VidalExperience. “Sarà un dj set emozionante, coinvolgente, “avvolgente” eppure “aperto”, aperto per festeggiare questo momento di rinascita con la riapertura della ‘stagione del divertimento’. – promette il dj – Un evento immersivo anche grazie a effetti scenici digitali innovativi curati da un team internazionale di tecnici che cureranno l’aspetto della visual art per stupire l’occhio degli spettatori. Un dj set in pieno stile EDM, con qualche hit del passato, e soprattutto tutto l’entusiasmo per un progetto che sono certo si dimostrerà un vero show, inedito per l’Italia.”

Ma cosa è la #VidalExperience? Lo spiega Cristina Martella, Group Digital Marketing & Digital PR Manager, Sodalis Group. “Si basa sul concept “chiudi gli occhi e accendi la tua vidalità”. Incentrata sul coinvolgimento dei cinque sensi, la costruzione strategica è totalmente concepita su nuovi canali, TikTok e Spotify, e lanciata dal dj set con Andrea Damante. Questo nuovo storytelling ci permette di comunicare ai nostri utenti non più solo con le immagini, ma soprattutto attraverso il coinvolgimento di tutti gli altri sensi, per una esperienza immersiva e innovativa. L’evento con Andrea Damante sarà la porta di accesso degli utenti al viaggio all’interno dei mood, delle fragranze e delle sensazioni che si vivono con i nostri bagnodoccia.”

L’evento, circa venticinque minuti dalle 18.30, si può seguire sul canale YouTube di Andrea Damante e sul canale TikTok di VIDAL (Main Partner dell’evento).