Violetta Zironi: da venerdì 11 giugno il singolo ‘When You’re Not Around’

È disponibile da venerdì 11 giugno When You’re Not Around (Scola Records, distribuito da Believe), il nuovo singolo della cantautrice Violetta Zironi che anticipa una serie di uscite che porteranno alla release dell’EP in autunno. «Sono abituata a scrivere canzoni sulle persone che conosco, indirettamente piene di dettagli su come hanno segnato la mia vita – racconta la Zironi – Sono rimasta sorpresa quando quest’anno, per la prima volta, una persona che ha fatto parte della mia vita per molto tempo ha pubblicato dal nulla un disco di canzoni scritte per me e sulla nostra separazione. Le canzoni erano così edulcorate da non crederci e quasi da farmi sentire in colpa. Questo mio nuovo brano è come se fosse una risposta diretta, in cui posso esprimere per iscritto, e cantato, un messaggio che dice “è il momento di passarci sopra”».

When You’re Not Around è una ballata che arriva dal cuore, un brano intenso, autentico e personale che fa perdere il senso del tempo e che con la sua cadenza fa si che ogni parola venga catturata. dall’ascoltatore. La traccia è il primo di una serie di pezzi in veste semiacustica di cui si comporrà l’EP che uscirà nell’autunno del 2021, un assaggio di un percorso che lascerà l’ascoltatore desideroso di più musica, che l’artista regalerà nei mesi successivi.

La raccolta si comporrà di quattro singoli, tutti orchestrati, prodotti e registrati dal cantautore americano e berlinese d’adozione Ed Prosek, e sarà il primo prodotto della neonata etichetta del cantautore Scola Records. La sinergia creata dalla coppia di artisti ha già colpito in precedenza, con singoli One More Goodbye e Little Wound, che insieme hanno accumulato più di 3 milioni e mezzo di streams solo su Spotify.