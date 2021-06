‘Uno’ di Ermal Meta colonna sonora del nuovo spot Fiat

Fiat, Top Partner della FIGC e Auto Ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio, sceglie Ermal Meta e il singolo Uno come colonna sonora del nuovo spot, on air in tv e sul web. La casa automobilistica scende così in campo a festeggiare gli Azzurri impegnati negli Europei dall’11 giugno all’11 luglio 2021.

Dopo mesi di stop è tempo di ripartire con slancio e ottimismo verso un futuro migliore. Lo spot vuole celebrare la vittoria più grande dell’Italia: da un lato poter finalmente tornare per le strade a festeggiare la squadra azzurra, dall’altro sostenere la ripartenza del nostro Paese e quel desiderio di tornare liberi di muoversi e viaggiare nel segno di una mobilità sempre più sostenibile come quella di Fiat 500 e Panda Hybrid, protagoniste della campagna pubblicitaria.

Le immagini di strade vuote e borghi deserti che scorrono nello spot Fiat non sono più sinonimo di chiusura: ora gli italiani sono a casa a tifare azzurro prima di scendere in strada a festeggiare la Nazionale. Come colonna sonora dello spot è stato scelto il brano Uno di Ermal Meta, il cui videoclip musicale aveva visto la partecipazione di una Fiat 500 Sport in versione Hybrid.

Il sostegno dell’Italia del pallone da parte di Fiat prosegue anche all’interno di Casa Azzurri, promossa e organizzata dalla FIGC, gli oltre 5000 metri quadrati di spazio indoor che sorgono vicino allo Stadio pronti ad ospitare tifosi, atleti, giornalisti e sponsor. Qui, la protagonista sarà la Nuova 500, l’oggetto del desiderio della nuova mobilità urbana: bella, tecnologica, sostenibile e connessa.