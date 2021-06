Giovanni Caccamo, il nuovo singolo con Aleida Guevara e il tour con Michele Placido

Dopo Aurora, è tempo di un nuovo inedito per Giovanni Caccamo che venerdì 11 giungo esce – in radio e sulle piattaforme digitali – con il singolo Canta con la partecipazione straordinaria di Aleida Guevara. Il brano, prodotto da Leonardo Milani e Giovanni Caccamo, è stato scritto dallo stesso Caccamo con Cheope, Alessandra Flora e Gianni Pollex ispirandosi alla Lettera ai figli scritta da Che Guevara in Bolivia.

La musica dai richiami cubani e ritmi urban gode dell’inconfondibile tocco al basso di Saturnino e per l’occasione la lettera è letta straordinariamente dalla figlia del Che, ad introduzione del brano. Aleida e Giovanni sono attesi, tra l’altro, il 25 giugno a Bari per ritirare il premio Magna Grecia Awards e nell’occasione eseguiranno, per la prima volta insieme dal vivo, Canta (il singolo anticipa ufficialmente Parola per Ala Bianca/Warner Music Italia, album di Caccamo in uscita a settembre 2021).

A luglio, partirà il Parola Anteprima Tour (IMARTS) che vede il cantautore sul palco con Michele Placido in suggestive location italiane, tra elettronica, voce e melodie.Di seguito le prime date annunciate:

16 luglio Ginosa – Chiesa Matrice

– Chiesa Matrice 18 Luglio Salsomaggiore – Arena Estiva Parco Mazzini

– Arena Estiva Parco Mazzini 20 Luglio Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso “La Milanesiana”

– Teatro Ventidio Basso “La Milanesiana” 22 Luglio Bussolengo – Villa Spinola

– Villa Spinola 7 Agosto Carditello (CE) – Real Sito “Carditello Festival”

(CE) – Real Sito “Carditello Festival” 20 Agosto Modica – Anfiteatro S. Giuseppe “U Timpuni”

– Anfiteatro S. Giuseppe “U Timpuni” 21 Agosto Partanna (TP) – Anfiteatro Provinciale di Partanna

(TP) – Anfiteatro Provinciale di Partanna 22 Agosto Catania – Anfiteatro Le ciminiere “Premio Luigi Maina”