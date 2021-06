Scarda pubblica ‘Bomboniere’: “Le canzoni ci parlano quando viviamo il quotidiano’

Da venerdì 4 giugno è disponibile Bomboniere (Bianca Dischi/Artist First), disco numero tre della discografia di Scarda. Questo “album gentile” – come lo definisce il suo autore – vuole essere uno scrigno di fragilità da conservare con cura, come un dono prezioso, frutto di quella poetica delle piccole cose che ci parla abitudini e immagini spesso trascurate. E pur cantando il quotidiano ha il profumo della festa e rivendica quel po’ di coraggio che oggi serve per farsi spazio senza irruenza.

Registrato presso L’isola Studio di Milano, Bomboniere è stato prodotto da Gianmarco Manilardi che ha collaborato con Riccardo Di Paola per gli arrangiamenti. “Ci sono meno chitarre acustiche e suona più pop rispetto ai lavori precedenti“, ci dice il cantautore riguardando la sua trilogia discografica il cui ultimo capitolo è stato anticipato dai brani Ti ricorderai e Niente.

Ad accompagnare l’uscita di Bomboniere è, quindi, il singolo Tutti i giorni insieme al videoclip girato da Antonio Deidda. Alla release si aggiunge anche l’annuncio del tour estivo (Locusta), con cui Scarda torna finalmente dal vivo; queste le date finora:

1 giugno Bologna , Arena Puccini (data zero)

, Arena Puccini (data zero) 9 giugno Milano , Circolo Magnolia

, Circolo Magnolia 24 luglio Massarella (FI), Reality Bites Festival

Della genesi del disco, del suo animo gentile e dei suoni, Scarda ci parla in questa intervista video.