‘Infame’, il visual video del primo singolo ufficiale dei 2ND ROOF feat. Gué Pequeno e J Lord

[CS] È online il visual video di Infame (Epic/Sony Music Italy), il primo singolo ufficiale dei 2ND ROOF feat. Gué Pequeno e J Lord. Il duo di produttori multiplatino ha anche firmato parte della colonna sonora del film Gully di Nabil Elderkin, nelle sale americane a partire da venerdì 4 giugno. Tra le tracce prodotte dai due artisti spiccano Can they hear us, interpretata da Dua Lipa, Won’t stop di Don Toliver, Troubled waters di Snoh Aalegra e We stat up”di Gary Clark Jr.

Infame feat. Gué Pequeno e J Lordè il primo singolo ufficiale dei 2ND ROOF, che hanno scelto di inaugurare il proprio percorso musicale da solista con un brano in dialetto che omaggia Napoli e la sua storia, sia per tematiche che per contenuti, ma che è allo stesso tempo caratterizzato da un groove con cui acquisisce un’anima internazionale.

Il richiamo alla Golden Age del rap si evince anche dal colorato visual video, che vede protagonisti anche J Lord, nuova promessa dell’hip hop partenopeo, e Gué Pequeno, leggenda del rap game italiano per eccellenza, nonché il primo artista che ha creduto sin dagli inizi nella carriera da solista del duo. Ricchezza, opulenza, denaro, jet privati e ville con piscina: tutti gli stilemi dell’hip hop sono condensati in immagini semplici ma d’impatto.