Dente annuncia i live estivi: ecco le date 2021 INFO & BIGLIETTI

[CS] In questa estate di riaperture e ripartenze, Dente torna in tour per una serie di date in giro per l’Italia. Il cantautore si alternerà al pianoforte e alle chitarre con canzoni dal suo repertorio classico ma anche cover, inediti e canzoni mai eseguite dal vivo. Basi registrate su cassetta, loop, campioni e voci registrate. Suoni elettrici, digitali e acustici andranno ad arricchire il ventaglio delle sonorità.

Tra le sorprese della scaletta ci sarà un nuovo singolo, che uscirà a fine mese e dà il nome a questo nuovo tour. Oltre a questa scaletta inedita il live sarà arricchito da una scenografia disegnata e costruita appositamente per il concerto. Queste sono le date confermate fino ad ora:

4 luglio PADOVA PARCO DELLA MUSICA

PARCO DELLA MUSICA 13 luglio MILANO CIRCOLO MAGNOLIA

CIRCOLO MAGNOLIA 15 luglio STIA (AR) NATURALMENTE PIANOFORTE

(AR) NATURALMENTE PIANOFORTE 22 luglio ROMA EUR SOCIAL PARK

EUR SOCIAL PARK 29 luglio OME (BS) DILUVIO FESTIVAL

Il tour è prodotto Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics; per tutte le info e gli aggiornamenti di calendario: www.baobabmusic.it.