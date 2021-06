Dellai, dal 18 giugno il nuovo singolo ‘Teresa’: “Rappresenta le storie di tutti”

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani con Io sono Luca, i gemelli Dellai inaugurano l’estate con Teresa, il nuovo singolo disponibile da venerdì 18 giugno su tutte le piattaforme digitali (pre-save qui). Scritto dagli stessi Luca e Matteo con Tommaso Puleo e Davide Sartore, il brano è prodotto da Luca Red con Emilio Gallo con gli arrangiamenti di Davide Tagliapietra.

Teresa fa parte di una trilogia di canzoni che raccontano la storia di Luca: “Luca che a forza di cadere ha imparato anche ad amare” cantavano i gemelli nel loro primo singolo in gara a Sanremo Giovani. Ora Luca si è innamorato veramente e ha trovato in Teresa la sua anima gemella (lo è anche nella vita reale).

A proposito del brano i Dellai hanno dichiarato: “Questa volta lascio il microfono a Luca perché questa canzone può interpretarla solo lui, ha una vena ironica nella voce che io ho molto meno.”, afferma Matteo. “Luca è in grado di rendere sempre tutto simpatico e gioioso e quando ci siamo trovati in studio a registrarla è stato facile intuire che meglio di lui, io non avrei potuto fare. Sono molto contento di questo, così al contrario di Sanremo, questa volta sarò io al suo fianco a supportarlo e mi potrò godere lo strumento che più amo: la chitarra”.

“Questa volta tocca a me far brillare la stella dei Dellai, è un bel impegno ma sono pronto e felice di raccontare questa storia” prosegue Luca. “La canzone è più leggera rispetto ai temi che ci aspetteranno prossimamente e che vogliamo raccontare, ma è così che deve essere l’Estate. Quest’anno abbiamo senza dubbio tutti bisogno di leggerezza, ecco perché abbiamo scelto la bicicletta, nel video e nella copertina, come icona di questo brano e simbolo di libertà, vogliamo dare il nostro contributo con un brano che ci tengo a ricordare che, seppur racconta sempre un po’ di noi, è pensato per rappresentare le storie di tutti.

Chi non si è innamorato d’Estate su una spiaggia? In questa canzone, inoltre, parliamo non solo dell’amore per una ragazza ma anche dell’amore per questa Riviera: Rimini, Riccione e Cattolica sono la nostra casa ed è dentro di noi questo modo di vivere ed essere Romagnoli e solari… lo siamo e lo vogliamo condividere con le nostre canzoni e storie!!”.

Dopo Teresa uscirà un terzo brano entro la fine dell’estate, l’ultimo capitolo di questa “mini serie musicale”. Ho bisogno di te, TERÈ – questo è il titolo – vedrà la luce a settembre e concluderà questo progetto, per poi lasciare spazio ad altre idee e temi diversi. I ragazzi ci tengono a ribadire ad alta voce: “Per capire e arrivare pronti all’ultimo brano di questa mini serie, bisogna stare con noi tutti i giorni sui nostri social, ci sono tantissime sorprese in arrivo legate a questo progetto e ci auguriamo che le nostre canzoni possano accompagnarvi durante quest’estate ed essere la colonna sonora di tantissimi amori che nasceranno sulle nostre spiagge Italiane”.