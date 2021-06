Bugatti Cristian è in concerto, il tour estivo di Bugo DATE & INFO

Bugo torna live: annunciato il tour per l’estate in cui canzoni di repertorio e successi recenti costituiscono il nerbo dello show in cui l’artista sarà affiancato da Michele Marelli alla batteria, da Luca Manenti al basso e da Marco Montanari alla chitarra. Intanto, suona in radio l’ultimo singolo, Come mi pare, di cui è disponibile anche il videoclip ufficiale nel quale il Bugo di oggi incontra il Bugo di ieri attraverso Alessio Bucinnà, giovane tiktoker che, con la complicità di Lorenzo Antonelli,crea una sorta di saga familiare attraverso il mondo dei social.

Di seguito le date live di BUGATTI CRISTIAN è in CONCERTO (work in progress):

13 giugno Bolzano – Prati del Talvera – Ore 19:00 / Acoustic Live / Free Event

15 luglio Roma Eur Social Park

Eur Social Park 16 luglio Acquaviva delle Fonti (BA) – Distorsioni Sonore Festival / Free Event

(BA) – Distorsioni Sonore Festival / Free Event 18 luglio Segrate (MI) – Circolo Magnolia

(MI) – Circolo Magnolia 28 agosto Alano di Piave (BL) / Dolomiti Arena Slow Mountain Music Festival Acoustic Live all’alba; Ore 06:20 / Free Event

(BL) / Dolomiti Arena Slow Mountain Music Festival Acoustic Live all’alba; Ore 06:20 / Free Event 15 settembre Torino – SPAZIO211