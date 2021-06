Marco Liorni torna alla conduzione di ‘Reazione a catena’, dal 7 giugno

[CS] Parte il 7 giugno Reazione a Catena, il preserale estivo di Rai1 alla sua 15ema edizione, con la conduzione di Marco Liorni. Eccezionalmente, quest’anno la stagione sarà inaugurata da La Sfida Dei Campioni, 8 squadre che si sono distinte nel 2020 non solo per la bravura, ma anche per la tenacia e la simpatia, in un campionato ad eliminazione diretta. Da martedì 15, tornano a sfidarsi le nuove squadre.

Reazione a Catena conferma la sua formula vincente, mettendo alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori, e proponendo ogni stagione più di 7.000 diverse associazioni di parole. Oltre alla trasmissione televisiva, in onda su Rai1 tutti i giorni dal 7 giugno al 26 settembre alle 18.45, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale.

Chi vuole partecipare come concorrente può visitare il sito: www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it

Prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl, “Reazione a Catena” è un programma di Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci, scritto con Simona Forlini Danila Lostumbo Christian Monaco Ivo Pagliarulo, e con Giancarlo Antonini Francesco Lancia Alessandra Pagliacci Alessandro Venditti

Scenografia Flaminia Suri; produttore Nadia Fede; regia Amedeo Gianfrotta.