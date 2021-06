Giovapiùgiova, solitudini ed errori nel nuovo singolo ‘Cellophane’

Si intitola Cellophane il nuovo singolo di Giovapiùgiova, disponibile sulle principali piattaforme di streaming per Harsh Times Records / Island Records .”Prima di spostarmi definitamente a Roma per studiare ho commesso un po’ di errori a Firenze e ho dovuto scontarli facendo su e giù due volte a settimana, tra servizi sociali e psicologa. – spiega l’artista in merito alla genesi del brano – Come cambiano i rapporti con le persone, quando scopri che è la sostanza che ti lega. Felicità in cellophane e non vuoi dire che senza non passa“.

Cellophane è il racconto di un disagio affrontato tramite l’abuso di sostanze, il ritratto di un percorso di crescita in cui a volte si prendono decisioni sbagliate per affrontare le paure e la sofferenza. Giovapiùgiova tramite questo brano dà voce al suo passato e fotografa la solitudine e i rapporti, una storia in cui diverse persone possono immedesimarsi.

Grindalf crea attorno a Cellophane una produzione scura che attinge dal punk, ricca di distorsioni e suoni pesanti, un radicale allontanamento da ciò che è convenzionale ispirato alla musica più interessante del panorama internazionale.

Dopo l’omonimo ep d’esordio pubblicato lo scorso anno, Giovapiùgiova torna con un nuovo progetto che si fonda sul dualismo attorno a cui ruota la propria persona e il proprio personaggio, elemento cardine della sua visione, inaugurato dal brano Pezzi di Noi.