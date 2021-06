Andrea Zelletta, il nuovo singolo dance è ‘Lovin’ at the speed of Light’

Andrea Zelletta torna con il nuovo singolo Lovin’ at the speed of Light insieme alla cantante Shady Cherkaoui, lead singer della band Shanguy ed ex allieva del talent Amici. Il brano, dalle forti sonorità dance anni ‘80-‘90, è un inno all’amore spensierato, l’amore adolescenziale che travolge l’ascoltatore rievocando immagini e ricordi. Un tema catchy, su un ritmo incalzante. Il tutto è accompagnato da una timbrica ammaliante.

Modello per brand internazionali, Zelletta ha cominciato a farsi notare dalla grande platea tv nel daiting show Uomini e Donne di Maria De Filippi dove ha incontrato la sua attuale compagna, Natalia Paragoni. Sotto la guida dell’agente Alex Pacifico, Andrea ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove ha riscosso enorme successo di pubblico.

Ma dopo anni sotto riflettori dell tv, il dj ha deciso di tornare alla musica. Tra le sue produzioni ci sono We Can Be Anything e il nuovo brano Lovin’ at the Speed of Light con cui Andrea Zelletta si prepara a fare da colonna sonora della stagione estiva 2021.