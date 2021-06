Daniele Barsanti, il singolo estivo è ‘Il Lato B’: “Il piacere senza perbenismo”

[CS] È disponibile da venerdì 4 giugnoIl Lato B (Apollo Records), il nuovo singolo del talentuoso cantautore toscano Daniele Barsanti, che anticipa il suo progetto discografico di prossima uscita. L’artista torna a raccontare l’amore questa volta da una prospettiva diversa, cantandone la parte più leggera e disinteressata, carnale e passionale.

«Il Lato B è una canzone che racconta una relazione di sesso, uno scambio carnale, senza pregiudizi e senza pretese – racconta DANIELE BARSANTI – Il Lato B è la faccia nascosta di un rapporto più consuetudinario, è la ricerca del piacere vissuta senza i dogmi e il perbenismo di un rapporto che consideriamo più “normale”. I due si conoscono, forse più di tante altre coppie, sanno cosa vogliono. Il loro pragmatismo sessuale non ha bisogno di altro, non c’è nessun domani, nessun limite. C’è solo un “qui ed ora”, c’è solo uno scambio sessuale. È un dare per avere e per loro va bene così. Certo non è facile tenersi in equilibrio senza scottarsi, forse alla fine qualcuno cede e ci resta fregato, ma il gioco vale la candela».

Il videoclip del singolo è divertente, surreale, caratterizzato da una comicità a tratti grottesca, e vede come protagonista una coppia improbabile: un uomo di mezza età e un manichino. Con ironia pungente viene ridicolizzato un rapporto che vede l’uomo avere solo apparentemente il controllo sull’oggetto inanimato.