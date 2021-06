Boro Boro torna con Cara: il nuovo singolo a due voci è ‘Que tal’

Il rapper Boro Boro torna con Que tal assieme a Cara, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 11 giugno. Il brano, dal sapore estivo e reggaeton, è stato scritto da Federica Abbate e Boro Boro assieme ad Alex Raige Vella, Alex Brignara e Mattia Cerri ed è prodotto da Cino e JVLI.

A cantare insieme a Boro Boro c’è la nuova rivelazione della musica: Cara.Giovane artista poco più che ventenne, Cara è reduce dal successo del singolo Le Feste di Pablo in collaborazione con Fedez, che ha ottenuto oltre 23 milioni di stream su Spotify, oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e la certificazione Disco di Platino. Nel 2020 è uscito anche il suo EP, intitolato 99.

“Mi piaci perché non sei sincera, è bella come l’alba sulla barceloneta”, inizia così la nuova hit di Boro Boro. Ritmi latini irresistibili, un ritornello sexy e martellante, la voce di Cara che si fonde con i versi del rapper. Sole, caldo e Barcellona, luogo chiave nella vita di Boro, che canta e rappa perfettamente anche in lingua spagnola