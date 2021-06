Tancredi in tour nel 2022: le date live INFO & BIGLIETTI

Mentre il singolo Las Vegas supera 15 milioni di stream, Tancredi annuncia i suoi primi concerti dal vivo in calendario a febbraio 2022. Questi i dettagli:

20 febbraio 2022 ROMA , Orion Club

, Orion Club 27 febbraio 2022 MILANO, Magazzini Generali

I biglietti, nella formula Posto Unico oppure con “VIP package” in numero limitato che include la possibilità di ingresso anticipato o meet&greet, sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 14:00 di venerdì 4 giugno e a seguire, dalle 12:00 di sabato 5 giugno, in vendita generale su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e relativi punti vendita autorizzati sul territorio.

Il primo tour di Tancredi sarà l’occasione, per chi ha apprezzato le sue capacità di free-styler durante il percorso ad Amici20, di toccare con mano dal vivo il talento dell’artista, compositore e cantante generazione-Z, in varie occasioni indicato come vincitore morale del programma. Intanto il 14 maggio scorso è uscito il suo primo ep, Iride (Warner Music), entrato direttamente nella Top5 della classifica FIMI degli Album più venduti.