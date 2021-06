Love Island Italia, Giulia De Lellis: “Sarò obiettiva ma non distaccata”

Partiti in sedicimila – tanti sono stati gli iscritti ai casting – sono dieci (cinque ragazze e cinque ragazzi) i protagonisti della prima stagione di Love Island Italia, su discovery+ dal 7 giugno con la conduzione di Giulia De Lellis. “È un programma divertente ma serio e che non si prende sul serio”, così viene definito il dating reality interattivo che seguirà la vita dei lovers per quattro settimane in una villa da sogno a Gran Canaria con la speranza di trovare l’anima gemella e aggiudicarsi un premio in gettoni d’oro in un finale a sorpresa.

Giulia De Lellis, alla sua prima conduzione, racconta: “Sono già innamorata pazza dei concorrenti e non vedo l’ora che inizi perché tutto questo prenda realmente forma. Molti si chiedono se si possa trovare davvero l’amore in un programma tv: ecco, io ne sono la dimostrazione vivente e anche per questo sono felice di essere stata chiamata a condurre questo show.

Spero di avere la stessa obiettività che Maria De Filippi ha in Uomini e Donne, che non è essere distaccata ma obiettiva per non influenzare i ragazzi. Non li ho ancora incontrati personalmente e sarò sincera con loro ma voglio evitare di condizionarli anche perché loro sono completamente isolati. Capisco, quindi, che la mia presenza può incidere molto. Voglio solo supportarli“.

E ancora: “Questi primi giorni voglio dedicarmi con il team solo sul lavoro ma se, sarà possibile, vorrei che qualcuno della mia famiglia venisse a trovarmi sempre nella massima sicurezza. È la prima volta che sono lontana da tutti loro per così tanto tempo. Credo che la mia empatia e il mio modo di comunicare con chi mi sta vicino siano i miei punti di forza. Non dico che sono brava ma che sono stata fortunata ad essere stata cresciuta con certi valori“.

Come sono in amore? Sono molto dolce ed esigente, ho bisogno di stimoli continui e costanti dimostrazioni con un pensiero o un piccolo gesto. Do molto e pretendo molto. Il mio fidanzato è un ragazzo che non ha età. È profondo e sensibile, quando penso a lui mi viene in mento quel tipo di ragazzo di una volta, è più unico che raro.

Giulia De Lellis

Il meccanismo di Love Island Italia e la colonna sonora firmata da Shade

Dopo il primo incontro che formerà le coppie, queste potranno cambiare durante tutta la durata dello show – il cosiddetto recoupling – e sarà il pubblico a decidere il loro destino tramite l’app Love Island Italia, dove si potranno votare le coppie preferite ma anche decidere nuovi ingressi a sorpresa – le Bombshells – e molte altre attività. La coppia che nella puntata finale incontrerà maggiormente il gradimento del pubblico vincerà il programma e il montepremi di 20.000 euro in gettoni d’oro. Ma soltanto alla fine si scoprirà se la relazione è frutto di una astuta strategia o del vero amore.

La colonna sonora di Love Island Italia è In un’ora, singolo di Shade già disponibile su tutte le piattaforme digitali per Warner Music Italia. Il video, scritto dallo stesso Shade insieme a Cristofer Stuppiello e Matteo Grandi, per la regia di Federico Santaiti, esce il 4 giugno porta in un mondo in cui l’atmosfera della sitcom anni ‘50 si unisce ai colori di leggendarie avventure dei pirati. Il video vede come protagonista femminile Giulia Salemi.