Emma, al via il ‘Fortuna Tour’ e poi il best of: “Ho sempre creduto in quello che stavo facendo”

“Non nascondo una grande emozione”, così esordisce Emma alla vigilia di un semestre per lei particolarmente intenso, che comprende un tour estivo, un best of in uscita il 25 giugno e la riconferma nella giuria di X Factor 2021. “Per me questa data zero è una serata importante che segna la ripartenza live dopo un momento catastrofico e potrebbe essere un Primo Maggio, una festa dei lavoratori. E non posso negare anche di sentirmi sotto pressione quindi spero, a un certo punto, di riuscirmi a godere qualcosa.

Montare questo show è stato qualcosa di durissimo per tutti perché abbiamo riconvertito uno spettacolo pensato per i palasport alle arene all’aperto, più piccole, piegandoci anche a quelle che sono le regole del momento. Per me è stato fondamentale mantenere integro tutto il team con le persone che ci lavorano: posso dire che a casa non è rimasto nessuno e questa è la cosa che conta davvero”.

La forza e l’energia umana cercheranno di compensare l’assenza di effetti scenici.

Emma Marrone

“Dopo Lignano Sabbiadoro ci sposteremo all’Arena di Verona (qui tutte le date), un posto che rappresenta quest’anno come mai un momento importante per celebrare la musica. – continua Emma – E significa che in questi dieci anni qualcosa di buono sono riuscita a farlo, non mi sono persa, ho sempre creduto in quello che stavo facendo anche se magari ero la sola a farlo e ci arrivo con un punto a mio favore: la coerenza.

Ci saranno con noi ospiti Dardust, Loredana Bertè e Alessandra Amoroso e poi, come avevo promesso, ho coinvolto nelle date del tour tutti i ragazzi di X Factor. Saranno loro, oltre a Matteo Romano, ad aprire le varie date in giro per l’Italia.

E il 25 giugno esce anche la raccolta Best of ME con “i brani cardine di questi miei dieci anni, riarrangiati e rinfrescati, alcuni anche ricantati, che mi hanno fatto ripercorrere un viaggio incredibile. – dice Emma con entusiasmo e commozione – E ad anticipare il disco, il 4 giugno esce il singolo con Loredana Bertè Che storia incredibile. Ecco, questa è una medaglia al valore che mi sono voluta mettere sul petto. Che altro dire? Sono emozionata e contenta. Spero che vada tutto bene e che anche il pubblico sia contento”.

Questa la tracklist di Best of ME:

Che Sogno Incredibile con Loredana Bertè Meravigliosa (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa) Con le nuvole (new version 2021- prod. Katoo & Deepa) Calore (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa) Sarò libera (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa) Non è l’inferno (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa) Dimentico tutto (new version 2021 – prod. Katoo) Resta ancora un po’ (new version 2021 – prod. Katoo) L’amore non mi basta (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa) Cercavo amore (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa) Trattengo il fiato (new version 2021 – prod. Katoo) In ogni angolo di me (new version 2021 – prod. Katoo) La mia città (new version 2021 – prod. Katoo) Amami (new version 2021 – prod. Katoo) Occhi profondi (new version 2021 – prod. Katoo) Mi parli piano (new version 2021 – prod. Katoo) Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso Fortuna Stupida allegria Latina Luci blu