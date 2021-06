Aiello, al via il ‘Meridionale Tour’: le date 2021 INFO & BIGLIETTI

Aiello annuncia le date estive, in programma per agosto e settembre, di AIELLO LIVE – Meridionale Tour, prodotto da Vivo Concerti. Durante i live, l’artista presenterà le canzoni contenute nel nuovo album Meridionale, pubblicato il 12 marzo, tra cui Ora, brano presentato al 71° Festival di Sanremo, e i singoli Vienimi (a ballare) e Che canzone siamo. La tournée che ha già registrato molti sold out, proseguirà poi nei club ad ottobre.

Queste le date estive 2021:

14 agosto Ortona (CH), Non solo Blues Festival

(CH), Non solo Blues Festival 17 agosto Messina , Arena Villa Dante

Arena Villa Dante 19 agosto Zafferana (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

(CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino 21 agosto Diamante (CS), Anfiteatro Ruderi di Cirella

(CS), Anfiteatro Ruderi di Cirella 24 agosto Reggio Calabria , Castello Aragonese

, Castello Aragonese 28 agosto Palmanova (UD), Piazza Grande

(UD), Piazza Grande 8 settembre Belvedere di San Leucio (CE), Caserta Music Festival

AIELLO LIVE – Meridionale Tour continuerà poi a ottobre:

8 ottobre Nonantola , Vox Club (sold out)

Vox Club 10 ottobre Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia (sold out)

Teatro della Concordia 12 (sold out) e 13 ottobre, Roma , Atlantico Live

Atlantico Live 17 (sold out) e 18 ottobre Napoli , Casa della Musica

, Casa della Musica 20 (sold out) e 21 ottobre Milano , Fabrique

Fabrique 29 (sold out) e 30 ottobre Firenze, Tuscany Hall

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 15:00 di venerdì 4 giugno su www.vivoconcerti.com e dalle ore 15:00 di mercoledì 9 giugno 2021 presso tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.