San Siro canta Max, le date 2022 INFO & BIGLIETTI

In seguito all’emergenza COVID-19, i concerti di Max Pezzali prodotti e organizzati da Vivo Concerti e previsti per l’estate 2021 sono rinviati all’estate 2022. Ecco le nuove date di San Siro canta Max:

10 luglio 2022 BIBIONE STADIO COMUNALE data zero

STADIO COMUNALE data zero 15 luglio 2022 MILANO STADIO SAN SIRO sold out

STADIO SAN SIRO 16 luglio 2022 MILANO STADIO SAN SIRO

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato, come da normativa ha tempo fino al 27 giugno per presentare su www.ticketone.it un’istanza di rimborso alla quale corrisponderà l’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto. In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su www.fansale.it, il mercato ticketOne per lo scambio di biglietti Tutte le info su www.vivoconcerti.com