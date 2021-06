Hu, dal nuovo singolo ‘End’ con M.e.r.l.o.t al tour con Emma: “Faccio musica per amore”

Sono stati mesi di scrittura intensa e densa, quello che Hu ha affrontato da Sanremo Giovani fino alla release del nuovo singolo, End che la vede collaborare con M.e.r.l.o.t, compagno d’avventura proprio nella selezione sanremese. “È un brano che ha sorpreso me per prima“, ci dice Hu, che ha dato vita alla traccia tra casa e metropolitana. E la semplicità narrativa all’ascolto del brano rispecchia esattamente la fluidità creativa che ne ha accompagnato la genesi e, a seguire, l’idea della collaborazione con Manuel.

Musicista e cantautrice con un approccio in cui si uniscono talento e dedizione, Hu vive la musica come una forma d’amore che si costruisce con cura e impegno, senza quelle forzature che rischiano di trasformare l’arte in mera tecnica, l’artigianato in sola meccanica.

E così l’equilibrio quasi zen che emerge dal racconto di Hu è lo stesso che passa attraverso la rottura e la ricostruzione emotiva di End, in cui cui il kintsugi diventa metafora dell’itinerario interiore che non cede agli eccessi, prende in mano le decisioni e riparte da quelle.

Con End si apre per l’artista una stagione estiva che dire intensa è poca cosa. La seconda laurea quasi pronta, nuova musica in cantiere e ben due tour: uno è quello che la vede protagonista e l’altro è sul palco insieme a Emma Marrone nei cuori e come musicista. Un’emozione che neanche la mascherina riesce a nascondere. Ecco la nostra chiacchierata con Hu in questa intervista video.