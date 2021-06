Noemi pubblica un brano per Disney e il duetto con Carl Brave, poi il tour

Giornate di novità per Noemi e il suo pubblico. Dopo il successo del brano sanremese Glicine nell’album Metamorfosi, l’artista ha pubblicato con Disney il brano Un Nuovo Inizio per la campagna globale Noi Principesse Sempre. “Ha un testo carico di energia positiva e penso davvero che possa trasmettere ai giovanissimi la consapevolezza che nella vita tutto è possibile, e si può sempre cercare un nuovo inizio, mettendosi in gioco con coraggio”, ha commentato Noemi.

Inoltre, da venerdì 4 giugno è in radio e sulle piattaforme digitali il singolo inedito Makumba (Columbia Records/Sony Music) in duetto con Carl Brave. Il producer romano da 29 Dischi di Platino e oltre 2 milioni di streaming mensili su Spotify, firma anche la produzione del brano che mescola pop e indi a calde sonorità esotiche.

E dopo i successi discografici, l’artista è pronta anche a tornare live con Metamorfosi Summer Tour 2021, prodotto e organizzato da Friends and Partners. Le prime date annunciate sono:

4 luglio Ferrara (Piazza Trento Trieste)

(Piazza Trento Trieste) 7 agosto Civitanova Marche (MC) (Arena del Mare)

(MC) (Arena del Mare) 6 settembre Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica)

(Cavea Auditorium Parco della Musica) 11 settembre Milano (Carroponte).

Le prevendite dei biglietti sono attive dalle 18.00 di martedì 1° giugno su ticketone.it.