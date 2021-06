Luce Social Club, 04 giugno 2021: tra gli ospiti Niccolò Fabi e Motta

Va in onda venerdì 04 giugno alle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e su NOW, disponibile anche in streaming gratis per tutti, la nuova puntata di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Quattro ospiti in studio in una serata dove il tema principale sarà La prima volta:

, attrice elettrica e grintosa, che debutta alla regia sul grande schermo con il film “Tutti per Uma”, al cinema dal 2 giugno, prodotto da Camaleo Film, Elly Films, Vision Distribution. Niccolò Fabi , cantautore poetico e apprezzato da critica e pubblico. Recentissima l’uscita di uno speciale dal titolo “Memoria e prospettiva” in onda e prodotto da Sky Arte, dove Fabi esegue in versione semiacustica alcune delle sue canzoni più rappresentative che racchiudono molto della sua vita e della sua carriera.

Nico Vascellari , artista visivo italiano che insieme alla sua band Ninos du Brasil, ha ideato il progetto IONOI. Per venti giorni verranno realizzate venti performance in venti case diverse, in venti regioni d’Italia.

Motta che presenta il suo terzo album dal titolo Semplice , che arriva dopo i primi due album vincitori della Targa Tenco per la miglior Opera Prima e il Miglior Disco in Assoluto e una partecipazione a Sanremo nel 2019