Claudym, il nuovo singolo è ‘Tempo’: “Il mio mondo fluido e ricco di contaminazioni”

Un mondo fluido e contaminato. Così Claudia Maccechini, in arte Claudym, racconta le atmosfere musicali in cui ama muoversi, come nel nuovo singolo Tempo (Island Records), in radio dallo scorso 7 maggio. Ad accompagnare la traccia è uscito anche il videoclip ufficiale che esprime per immagini il contenuto del brano, in cui i rapporti umani e le relazioni vorrebbero essere vissute con un coraggio che, a volte, non abbiamo.

Artista del mese di MTV New Generation a marzo 2021, Claudym ci ha introdotto nel suo mondo di note, parole e illustrazioni, di cui Tempo è solo un assaggio. Ecco la nostra intervista video.