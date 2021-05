Rosmy feat. Saturnino e Maurizio Soleri in ‘Giromondo’: “È tempo di non omologarsi”

Esce venerdì 4 giugno, in radio e sulle piattaforme digitali, Giromondo (Artist First), il nuovo brano di Rosmy feat Saturnino & Maurizio Solieri. Il brano, scritto dalla stessa Rosmy, arriva in seguito al successo di Controregola, è un invito a guardare il mondo da un’altra prospettiva con un deciso No alla Omologazione.

“Giromondo – dichiara Rosmy – è un pezzo di grande impatto, un brano in chiave elettrorock che rievoca una delle più popolari filastrocche per sottolineare che è tempo di non omologarsi ma fondersi e contaminarsi. È tempo di difendere e promuovere le nostre diversità in tutte le espressioni così da costruire una società più inclusiva e proattiva”.

Giromondo s’impreziosisce della straordinaria partecipazione di due colossi della musica italiana come Saturnino e Maurizio Solieri che con il loro esclusivo tocco magico hanno dato originalità e forza al brano esaltando al contempo l’importanza della musica e del mondo “live” tanto acclamato di questi tempi.

La canzone è un’esplosione di elementi diversi in cui sfumature pop, elettroniche e rock s’intrecciano rispecchiando la versatilità di Rosmy, in continua evoluzione.