Per Rocco Hunt e Ana Mena la nuova hit estiva è ‘Un bacio all’improvviso’

Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo straordinario di A un passo dalla Luna (5 dischi di PLATINO in Italia e sta conquistando il mercato internazionale scalando le classifiche di America Latina, Spagna e Francia) Rocco Hunt e Ana Mena lanciano la nuova hit estiva Un bacio all’improvviso (Epic/Sony Music), fuori venerdì 4 giugno.

L’hit maker campano unisce ancora una volta il suo talento con quello della splendida stella nascente della musica latina creando un mix perfetto di sensualità, allegria e spensieratezza per questo brano che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova colonna sonora dell’estate 2021.

Oltre ai suoi brani, Hunt è anche autore di alcune hit degli ultimi anni, come Karaoke (certificazione 5 Platini – singolo più venduto del 2020) di Boomdabash e Alessandra Amoroso, Mambo Salentino (certificazione 3 Platini) dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, Moscow Mule (certificazione 2 Platini) di Benji & Fede, Roma-Bangkok (certificazione Diamante) di Baby K e Giusy Ferreri e Señorita, il nuovo singolo di Clementino e Nina Zilli.