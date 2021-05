Diodato in tour: le date live dell’estate 2021 INFO & BIGLIETTI

Diodato torna dal vivo sui palchi italiani per una serie di concerti al via il 15 luglio dal Pistoia Blues Festival fino al 19 settembre, con un concerto evento all’Arena di Verona. Il cantautore, tra i primi artisti italiani a dare un segnale di ripartenza la scorsa stagione estiva con alcuni concerti in location inedite, ha appena firmato la main song L’uomo dietro il campione per il film Netflix Il Divin codino, dedicato a Roberto Baggio.

Queste le date dei live estivi (gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid):

15 luglio Pistoia Blues, Pistoia

17 luglio Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

31 luglio Notte Rosa, Rimini

2 agosto Teatro Sferisterio, Macerata

3 agosto Piazzale del Munda, L’Aquila

6 agosto Teatro Antico di Taormina

8 agosto Locus Festival, Fasano (BR)

(BR) 14 agosto Parco dei Suoni, Riola Sardo (OR)

(OR) 19 settembre Arena di Verona

La band che accompagnerà Diodato sul palco sarà composta da: Rodrigo D’Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano “Piri” Colosimo alla tromba e ottoni. Le prevendite delle date estive, prodotte e organizzate da OTR Live, sono aperte su TicketOne.