Notte Azzurra, Amadeus: “Una festa per gli Azzurri prima degli Europei”

Martedì 1° giugno su Rai1 va in scena Notte Azzurra, “racconto agonistico e umano dei campioni con cantanti e artisti prima del ritiro per l’avventura degli Europei”. Queste le parole introduttive del Direttore di Rai1 Stefano Coletta alla presentazione della serata-evento condotta da Amadeus. Tra ricordi, canzoni e sorprese, il mondo del calcio e il mondo dello spettacolo si incontrano all’insegna dell’intrattenimento familiare.

“Amo il calcio a tal punto che chiamarla passione è riduttivo. – dice Amadeus – Poter essere presente in una serata che unisce passioni come il calcio e la musica è davvero bello. Sarà una festa, familiare, non sono per addetti ai lavori o per un pubblico prettamente appassionato di calcio ma semplicemente sarà una serata di intrattenimento. Sarà una festa di augurio alla nostra nazionale perché possa iniziare l’avventura agli Europei con il sorriso.

La nazionale storicamente aggrega il Pese ed è trasversale, quindi vogliamo coinvolgere tutta la famiglia, dai bambini ai nonni per una serata leggera che farà scoprire anche il lato ironico dei nostri campioni. Con loro ci saranno tanti amici che contribuiranno a rendere piacevole questa serata su Rai1. E ci saranno tante sorprese che coinvolgeranno tutti in momenti anche molto divertenti...”

Ospiti il Commissario Tecnico Roberto Mancini, tutti i calciatori convocati per il torneo continentale e gli eroi di tante partite come Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, oggi colonne dello staff azzurro. Con loro, anche campioni della canzone e della comicità, come Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi.