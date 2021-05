J-Ax: il singolo estivo è ‘Salsa’ con Jake La Furia (ma c’è anche lo zampino di Nek)

È disponibile in radio e digitale Salsa, singolo estivo i J-Ax insieme a Jake La Furia accompagnato dal videoclip ufficiale. La sceneggiatura del cortometraggio, diretto da Fabrizio Conte, è un omaggio ironico e irriverente alla commedia cult “Una notte da leoni”. Se nel film diretto Todd Phillips i protagonisti ripercorrevano le tappe salienti di una folle notte a Las Vegas, J-Ax e Jake La Furia -anche loro rigorosamente in hangover dopo 24 ore decisamente turbolente – si risvegliano in un motel chiedendosi che cosa possa essere successo.

Il brano è un inno a riprenderci tutto ciò che il Covid ci ha tolto con forza e aggressività e soprattutto senza la minima eleganza. Ho voluto fare il pezzo più zarro della mia carriera.

J-Ax

Grazie a uno smartphone i due amici si rinfrescano la memoria rivedendo la surreale giornata appena trascorsa tra eccessi, risate e travestimenti. La regia descrive le scene che si susseguono incalzanti all’insegna del divertimento tra un party a bordo piscina sul rooftop panoramico di un hotel di lusso, il furto di una golf cart che disturba i facoltosi anziani habitué del green, la guida spericolata di un “brucomela” all’interno di un luna park e una festa in un chiringuito messicano animata da mariachi e ballerine mascherate da “dia de los muertos”.

A completare il quadro di questa giornata non sense vengono coinvolti tre amici: il cantautore Nek, il comico e conduttore Valerio Lundini e il trasformista Dario Ballantini.