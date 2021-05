Annalisa e Federico Rossi duettano nel singolo ‘Movimento Lento’ TESTO

[CS] È Movimento Lento il nuovo singolo di Annalisa, contenuto in Nuda10, l’album certificato ORO con 49 milioni di stream, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’aggiunta di 6 nuovi brani tra inediti e rivisitazioni, ed entrato direttamente ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk (alla seconda posizione).

Il singolo, è stato scritto dalla stessa Annalisa insieme a Jacopo Ettorre con la produzione di Studio Itaca (Merk& Kremont) e sarà disponibile anche in un’inedita versione che vede la straordinaria collaborazione di Federico Rossi, il quale ha recentemente esordito con il suo primo singolo da solista Pesche, già nella top 50 di Spotify.

“Movimento Lento è un pezzo divertente, che porta a ballare e a far muovere la testa. – dice Annalisa – È un brano in cui sono presenti moltissime immagini cinematografiche, fotografie che nell’immaginario diventano dei veri e propri quadri. Inoltre, la collaborazione con Merk and Kremont e la sintonia immediata che si è creata, davvero naturale, ha fatto sì che la storia raccontata nel singolo fosse perfettamente congruente con il suo suono.”

Così Federico Rossi parla della collaborazione con Annalisa: “Conosco Annalisa da tempo, c’è un grande rispetto tra noi. Dopo 5 anni dalla collaborazione in Tutto per una ragione, ho voluto partecipare al suo progetto per condividere un nuovo tassello del nostro percorso insieme. Entrambi cambiati e con un’attitudine diversa, ma con la stessa voglia di fare musica che possa emozionare. Movimento Lento per me è l’ultimo ballo prima che la notte finisca, l’ultima canzone della serata che rappresenta allo stesso tempo un nuovo inizio, vissuto con la spensieratezza di chi guarda avanti e con la consapevolezza di essersi divertiti. Poi si vedrà.”

Annalisa Movimento Lento feat. Federico Rossi TESTO

La notte taglia a metà

L’anima della città

Tu che ne hai piene le palpebre

Di parolacce romantiche

Suona una radio che fa, ah

Na-na-na, na-na-na, na, ah

Lo scrivo sopra la polvere

Succederà, fermati qua

Vista dalla finestra, ehi tu

La luna sembra un’altra abat-jour

Là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina

Sì, però

Ancora un movimento lento

Poi chiami un taxi

Da queste parti facciamo presto

A fare tardi

Ancora un movimento lento

Estate in una goccia sola

Tra la pioggia che ci sfiora

Il cielo rosso, coca-cola

fino a domani

(oh, oh, oh, oh, oh) fino a domani

(Eh, eh, eh, eh, eh) fino a domani

(oh, oh, oh, oh, oh)

Vestito corto, calle maravilla

Poche parole, parli la mia lingua

E il caldo torrido su-sulla schiena

E all’alba i postumi di ieri sera

Vicoli di Andalusia

Pensieri senza poesia

Lasciati sopra le macchine

Dove si va? Sempre qua

Vista dalla finestra, ehi tu

La luna sembra un’altra abat-jour

Là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina

Sì, però

Ancora un movimento lento

Poi chiami un taxi

Da queste parti facciamo presto

A fare tardi

Ancora un movimento lento

Estate in una goccia sola

Tra la pioggia che ci sfiora

Il cielo rosso, coca-cola

fino a domani

(oh, oh, oh, oh, oh) fino a domani

(Eh, eh, eh, eh, eh) fino a domani

(oh, oh, oh, oh, oh)

E sei nella mia mente

Come un serpente che si attorciglia

Gente tra la gente

Attimo fuggente, battito di ciglia

Una scena di Almodovar

Sì, magari ti chiamo, magari

Pelle sulla pelle, un sorso di vele

Ma che se va

(Che se ne va)

Ancora un movimento lento

Poi chiami un taxi

Da queste parti facciamo presto

A fare tardi

Ancora un movimento lento

Estate in una goccia sola

Tra la pioggia che ci sfiora

Il cielo rosso, coca-cola

fino a domani

(oh, oh, oh, oh, oh) fino a domani

(Eh, eh, eh, eh, eh) fino a domani