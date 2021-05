Airplay radio: Coldplay stabili, salgono Sottotono e Pinguini Tattici Nucleari

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 21.2021 (dal 21 al 27 maggio 2021) che vede stabile al primo posto Higher Power dei Coldplay, seguiti da We Are The People di Martin Garrix feat. Bono & The Edge (secondi, +3) e La Scelta di Caparezza (terzo posto, -1). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è Mastroianni dei Sottotono (+2) che precede Leave The Door Open di Bruno Mars, Anderson Paak e Silk Sonic (quinto posto, -1), Peaches di Justin Bieber feat Daniel Caesar & Giveon (sesto posto, +1) e Fireworks di Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks (settimo posto, -4). Completano la Top Ten Scrivile Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari (ottavi, +1), BED di Joel Corry, Raye & David Guetta (nono posto, -1) e Friday di Riton & Nightcrawlers feat. Musafa & Hypeman (decimo posto, +1).

Le tre più alte nuove entrate sono: Salsa di J-Ax & Jake La Furia (posizione 24), Never Going Home di Kungs (posizione 34) e Di notte di Ernia, Sfera Ebbasta e Carl Brave (posizione 36). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].