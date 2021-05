Luce Social Club, 28 maggio 2021: tra gli ospiti Federico Zampaglione e Davide Shorty

Va in onda venerdì 28 maggio alle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e su NOW, disponibile anche in streaming gratis per tutti, la nuova puntata di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Come sempre, in studio, diversi ospiti si confrontano con i due conduttori su un tema portante. L’interrogativo della puntata è: “Chi sono i maestri? Esistono veramente? Ma soprattutto danno buoni o cattivi consigli?”. Ecco gli ospiti:

Federico Zampaglione , leader dei Tiromancino, presenta il suo nuovo film “Morrison”, attualmente al cinema per Vision Distribution. Un omaggio alla musica autentica, sanguigna, piena di energia che oggi ci manca tanto. Tra i protagonisti del film e ospite insieme a Zampaglione l’attore catanese Giovanni Calcagno , che racconta il suo personaggio e la sua esperienza sul set

Luca Ward , attore apprezzatissimo dalla critica e dal pubblico e doppiatore di stelle del cinema Hollywoodiano, che presenta la sua autobiografia "Il talento di non essere nessuno"

Federica Di Martino , attrice teatrale, compagna artistica e di vita di Gabriele Lavia con il quale rialzerà il sipario del Teatro Maria Caniglia di Sulmona. Il 12 giugno andrà, infatti, in scena uno spettacolo di grande prestigio “Le leggi della gravità”, la nuova produzione di Effimera Srl in coproduzione con il Teatro della Toscana-Teatro Nazionale.