Roberta Giallo pubblica il suo primo romanzo ‘Web Love Story’

Si intitola Web Love Story il primo romanzo di Roberta Giallo, edito da Pendragon disponibile in tutte le librerie. La cantautrice esordisce con un romanzo autobiografico che introduce così:

R. è una ragazza allegra e solare. Per mantenersi lavora come commessa in un negozio di mobili, scrive canzoni che incide autofinanziandosi e sogna di poter vivere, un giorno, della sua musica. Ha tanti amici che sono i suoi primi follower, una famiglia che la sostiene sempre e un fidanzato con cui ha un rapporto stabile e tranquillo, forse troppo.

G. è uno studente francese di medicina, bello e misterioso: corpo statuario, occhi magnetici e sorriso ammaliante. Un casuale e fugace incontro, un gioco di sguardi, poche battute e il mondo di R. si capovolge. Emozioni e sensazioni mai provate prima, il cuore che batte all’impazzata: avrà finalmente trovato l’Amore maiuscolo che tanto cercava?

Roberta Giallo, nata a Senigallia e trasferitasi a Bologna, dove si Laurea in Filosofia e Scienze Morali con 110 e lode, aveva infatti pubblicato nel 2017 un concept album intitolato L’Oscurità di Guillaume, giudicato miglior disco dell’anno da All Music Italia, in cui ripercorreva le vicende che ora sono narrate in questo romanzo. Come Roberta Giallo ha più volte dichiarato, la storia che si nasconde dietro alle canzoni de L’oscurità di Guillaume aveva ispirato in modo particolare Lucio Dalla, che insieme a Mauro Malavasi, ha prodotto l’album e lo spettacolo teatrale “Web Love Story”, che ha visto la sua prima al Teatro Astra di Bellaria nel 2019.

La copertina di Web Love Story è un’illustrazione di Roberta Giallo, dal titolo Nello specchio indistinto del mare profondo di notte.