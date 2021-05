Olivia Rodrigo debutta con ‘Sour’: “La mia musica fa sentire accolti”

Olivia Rodrigo debutta con l’album Sour, di cui è coautrice, rivelando doti espressionistiche a partire dalla innegabile bravura nel descrivere la complessità dei sentimenti accompagnandosi con una divertente vena pop. Per la Rodrigo, una delle soddisfazioni maggiori della sua vita è toccare direttamente le parti più profonde del dolore. “non c’è nulla di meglio che sedersi al pianoforte della mia camera e scrivere una canzone davvero triste” ha raccontato aggiungendo poi: “è davvero la mia cosa preferita; è davvero di grande ispirazione vedere come la mia musica ha impatto sulle persone e forse può aiutarle a sentirsi meno sole”.

Parlando del titolo del disco, Olivia ha poi detto che: “sono affascinata dall’idea che una relazione può diventare insopportabile, come una persona che hai tanto amato e a cui hai raccontato tutti i tuoi segreti può diventare la persona più insopportabile. Per me lo scopo della musica è prendere tutte queste emozioni complicate e portarle fuori cosi da far sentire le persone accolte, viste”.