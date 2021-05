Giorgio Panariello annuncia il tour estivo: le date di ‘Story’ INFO

Dopo aver pubblicato nel 2020 il romanzo Io sono mio fratello e in attesa di salire sui palchi nel 2022 con il nuovo spettacolo teatrale La Favola Mia, Giorgio Panariello torna dal vivo nell’estate 2021 con Story, un lungo monologo dove Giorgio, da solo sul palcoscenico, racconta come è nato “Panariello”, dai suoi esordi ai più prestigiosi palchi italiani, la storia a lieto fine di un giovane cameriere della Versilia che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti one man show.

Queste le date al momento confermate:

14 luglio al Castello Sforzesco di Vigevano (PV)

(PV) 15 luglio in Piazza Trento Trieste a Ferrara

12 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI)

(LI) 13 agosto al Teatro Delle Rocce di Gavorrano (GR)

(GR) 14 agosto a Villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU)

(LU) 20 agosto in Piazza Duomo a Trani (BA)

(BA) 6 settembre in Piazza Duomo a Prato

7 settembre in Piazza dei Cavalieri a Pisa

Per info e biglietti: www.friendsandpartners.it