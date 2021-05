Eurovision Song Contest 2021: i Måneskin sono gli artisti più ascoltati

Secondo i dati di Spotify – anche attraverso la playlist ufficiale dedicata a Eurovision 2021 – protagonisti assoluti sono i “nostri” Måneskin, che rappresentano l’Italia all’Eurovision 2021: la loro Zitti e buoni, vincitrice a Sanremo 2021, è la canzone più ascoltata in Italia e a livello globale dei brani in gara tra marzo 2021 e maggio 2021.

Nel 2020, il brano Think About Things dell’artista islandese Daði Freyr Péturss è stato il brano più ascoltato a livello globale su Spotify. Per i più nostalgici, la canzone vincitrice delle precedenti edizioni dell’Eurovision più ascoltata di sempre su Spotify da quest’anno è Arcade, del vincitore dell’Eurovision 2019 Duncan Lawrence, che ha scalzato dal primo posto Euphoria di Loreen, vincitore del 2012. Infatti, Arcade registra un aumento di oltre il 150% di ascolti rispetto a Loreen e di oltre il 170% rispetto a Waterloo degli ABBA dell’Eurovision 1984.

La top 10 delle canzoni Eurovision 2021 più ascoltate in Italia su Spotify:

La top 10 delle canzoni Eurovision 2021 più ascoltate a livello globale su Spotify: