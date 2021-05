Shiva torna con l’album ‘Dolce vita’, fuori il singolo ‘La mia storia’

La mia storia è il nuovo singolo di Shiva che torna sulle scene musicali anticipando così l’album in uscita l’11 giugno dal titolo Dolce vita (Sony Music). Per l’occasione, l’artista, ha anche organizzato nella sua Corsico uno street barbecue ha riunito le persone più strette ad Andrea, coloro che hanno creduto in lui dall’inizio e che ora sono parte integrante del suo nuovo mondo musicale (le riprese dell’evento si sono svolte su un set con un cast di partecipanti, nel pieno rispetto delle norme anti covid).

L’inedito è accompagnato anche dal videoclip ufficiale, diretto da Enrico Yaay con la produzione di “Leon”, che offre una scintillante vista della dolce vita dai grattacieli milanesi, un salto vertiginoso per mostrare l’ascesa dal quartiere ai rooftop del rapper di Milano Ovest.

Dolce vita uscirà l’11 giugno in streaming e digitale, in versione CD Standard, CD Deluxe, Vinile bianco autografato, Vinile rosso autografato, Vinile trasparente autografato e in Superdeluxe (Cofanetto con CD Deluxe, Tee esclusiva e bandana esclusiva) già pre-ordinabili qui.

.