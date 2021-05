Mahmood, il videoclip del singolo ‘Klan’ che anticipa l’album ‘Ghettolimpo’

È disponibile il videoclip di Klan, nuovo singolo di Mahmood radio e su tutte le piattaforme digitali che anticipa Ghettolimpo, album in uscita l’11 giugno 2021. Scritto da Mahmood e prodotto da DRD, Klan ha ritmi urban su un testo che racconta il mondo crudo della provincia e le dinamiche di aggregazione di chi vive quasi in simbiosi, come in un branco.

Il videoclip, diretto da Attilio Cusani, è stato girato in Sicilia, a Fiumara d’Arte (Parco dei Nebrodi, Valle dell’Halaesa), museo a cielo aperto e uno tra i più grandi parchi monumentali di arte contemporanea in Europa, voluto, ideato e donato dal mecenate e artista internazionale Antonio Presti. Presidente della Fondazione, da sempre si impegna in progetti legati alla tutela del patrimonio collettivo, promozione della cultura, educazione alla bellezza, diffondendo valori come l’impegno etico, la bellezza e la legalità, tutte tematiche che si sposano alla perfezione con ciò che Mahmood vuole comunicare con la sua musica.

Le riprese sono state effettuate nelle stanze dell’albergo-museo Atelier sul mare, e presso le sculture monumentali del parco: Piramide – 38° parallelo di Mauro Staccioli; Energia mediterranea, l’onda blu di cemento di Antonio di Palma collocata nei pressi di Motta d’Affermo; Monumento ad un poeta morto, la finestra blu sul mare firmata da Tano Festa nel territorio Villa Margi (comune di Reitano).