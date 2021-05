Gaudiano, il nuovo singolo ‘Rimani’: “Amarsi ai tempi della precarietà sentimentale” TESTO

Vincitore della categoria Nuove Proposte a Sanremo 2021, Gaudiano torna con il singolo Rimani (Adom Music/Sony Music/Epic), accompagnato dal videoclip ufficiale prodotto da Calibro 9. Girato a Marina di Pulsano e Taranto, le immagini fanno da sfrondo al racconto quasi surreale di un sogno d’inizio estate, con tutte le emozioni di un rapporto di coppia, discussioni, abbracci e riappacificazioni comprese.

“Ho scritto questa canzone di notte, immerso quasi completamente nel buio della mia stanza d’albergo, illuminato dalla sola luce del telefono su cui annotavo i versi. – spiega Gaudiano – Di solito rifuggo i pensieri notturni, ma quella notte ho deciso di farmi attraversare da loro per scacciare via uno strano senso di solitudine, mettendo in fila le parole in un flusso di coscienza.”

Racconta con un linguaggio cinematografico una storia d’amore autentica, che fa il conto con la sfida del tempo e delle incomprensioni. Frasi dal letto, mani che si cercano e si allontanano, le valigie pronte in un angolo della casa. La frustrazione può inghiottire una coppia, ma arrivati sulla soglia, tra il conservare e il rinunciare all’amore, non c’è nulla di più umano che abbandonarsi a un “Rimani”.

Rimani è un imperativo sussurrato, una preghiera d’amore a chi è davvero il caso che non vada via, nonostante tutto. È una canzone dedicata a tutti i coraggiosi che scelgono di amarsi ai tempi della precarietà sentimentale.

Gaudiano Rimani TESTO

Frasi dal letto

fuori luogo buio pesto

fuori contesto

una mano sposta l’altra,

quella che mi pensa,

si ma chi ci pensa del resto? Tipo a sto cuore che crepa, sei la mia dama di creta

sciogliti al caldo la seta

veste il tuo corpo perfetto

Ti sento trascinare i passi in un mio flashback

distruggi il pavimento coi talloni perché

ti ho fatto incazzare ma piuttosto che odiare me

Ti sfoghi ti fai ricordare da quelli sotto che

Non sanno più se mi odi o mi ami vocine tenere, grida, gemiti… Rimani!

la porta che si apre e si chiude rumori strani

prepari ancora le valige ma poi rimani.

Non sanno più se mi odi o mi ami vocine tenere, grida, gemiti… Rimani!

la porta che si apre e si chiude,

rumori strani

prepari ancora le valige ma poi rimani.

Cerco rispetto

in avide braccia che non mi hanno chiesto

cosa mi aspetto

frasi dal letto mi sveglia un insetto

Non me l’hai detto

che pure il successo

ti ruba la vita

e poi chiede il riscatto

alzo lo sguardo per leggere il prezzo

Cosa c’è scritto?

“anima al diavolo

preghiere a cristo”

meglio l’affitto

di un trilo lontani

dal centro, da tutto

pagami il conto

sei bella quando mi insegni che il resto non vale un cazzo

La gente chiede se è possibile

Non sanno più se mi odi o mi ami vocine tenere, grida, gemiti… Rimani!

la porta che si apre e si chiude rumori strani

prepari ancora le valige ma poi rimani.

Non sanno più se mi odi o mi ami

vocine tenere, grida, gemiti… Rimani!

la porta che si apre e si chiude, rumori strani

prepari ancora le valige ma poi rimani.

Oh oh mayday

ma hai idea di cosa sei?

vorrei

farti vedere quello che vedo io

quando ogni luce si spegne restano i tuoi occhi

piangono e cadono sogni, ah!

io mi ci bagno le mani

fidati quando ti dico rimani!

…Quando ti dico rimani.

Non sanno più se mi odi o mi ami

vocine tenere, grida, gemiti… Rimani!

la porta che si apre e si chiude rumori strani

prepari ancora le valige ma poi rimani.