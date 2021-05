Umberto Tozzi torna live: le date del tour ‘Songs’

Dopo l’evento in streaming, Umberto Tozzi I torna live in estate con Songs, concerti in acustico con cui attraverserà tutta l’Italia. «Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico. – spiega l’artista – Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo».

Queste le date del tour, prodotte e organizzate da Friends & Partners

5 giugno BELLARIA IGEA MARINA FLOWER ARENA

FLOWER ARENA 5 luglio NICHELINO (TO) STUPINIGI SONIC PARK

(TO) STUPINIGI SONIC PARK 9 luglio VIGEVANO (PV) CASTELLO SFORZESCO

(PV) CASTELLO SFORZESCO 13 luglio ROMA CAVEA

CAVEA 16 luglio TREVISO ARENA DELLA MARCA

ARENA DELLA MARCA 17 luglio UDINE CASTELLO

CASTELLO 25 luglio FERRARA PIAZZA TRENTO TRIESTE

PIAZZA TRENTO TRIESTE 7 agosto MARINA DI PISA PIAZZA VIVIANI – FESTIVAL MARENIA

PIAZZA VIVIANI – FESTIVAL MARENIA 18 agosto ZAFFERANA ETNEA (CT) ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO

I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 19 maggio su TicketOne.it (per info www.friendsandpartners.it).