Primo sold out per Deddy, la data di Milano raddoppia INFO & BIGLIETTI

[CS] La prima data live di Deddy è già sold out. In poche ore i biglietti per lo show previsto per sabato 18 dicembre 2021 ai Magazzini Generali sono andati completamente esauriti e a Milano raddoppia. Sono già aperte le vendite infatti per il secondo appuntamento milanese fissato sempre ai Magazzini Generali per domenica 19 dicembre 2021.

Questa incredibile partenza arriva all’indomani della certificazione ORO del brano 0 passi, oltre 10 milioni e mezzo di stream su Spotify e presenzia fisso nella Top10 della Top50 Spotify (alla posizione n.9), nella Top15 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti e della Viral50 di Spotify. 0 passi è incluso nel primo Ep di Deddy, Il cielo contromano (Warner Music), che contiene anche l’omonimo singolo certificato ORO con oltre 13 milioni di stream su Spotify.

Durante entrambi gli show, prodotti da Vivo Concerti, i fan potranno ascoltare per la prima volta live i brani contenuti nell’Ep e quelli che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20. I biglietti per la nuova data sono disponibili su vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 10.00 di lunedì 24 maggio 2021.