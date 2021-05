Peter White, il nuovo singolo è ‘Gibson Rotte’: “Se ti chiedessero di chiudere gli occhi?”

Gibson Rotte (Sony Music/Epic Records Italy) è il nuovo singolo del cantautore romano Peter White di cui è disponibile anche il videoclip ufficiale diretto da Daniele Barbiero. Il video mette in scena una giornata trascorsa in un hotel dove dimenticare le convenzioni sociali, la paura del giudizio altrui, il timore di uscire dalla propria zona di comfort. I due protagonisti si prendono la libertà di vivere a 360 gradi, con emozioni forti che fanno da padrone, nel bene e nel male: attimi di felicità e spensieratezza si alternano a momenti di rabbia e delusione, finché il tramonto in chiusura non li riporta alla realtà di tutti i giorni.

«Spesso si chiede agli artisti come iniziano le loro canzoni, se dalla melodia o dal testo. Nel caso del mio ultimo singolo, le prime due parole a essere emerse dalla linea melodica sono state proprio quelle del titolo finale: Gibson Rotte. – racconta Peter White – Tra la malinconia del passato e una giornata storta del presente, il fil rouge del brano è ancora sospeso e scosso dal vento caldo di un’estate che non è apparentemente mai del tutto iniziata né finita. Se ti chiedessero di chiudere gli occhi e ripensare a qualche momento intenso della tua vita: un concerto, una “banale” pizza divisa, un bicchiere di troppo o uno sguardo che sfida il passato e si prende il presente, a chi penseresti? Gibson Rotte è stata la colonna sonora di questa mia riflessione.”»