Gemello insieme a Coez e Gemitaiz nel singolo ‘Un pezzo di universo’

Da giovedì 20 maggio è disponibile in digitale Un pezzo di universo (HONIRO – under exclusive license to Believe), il nuovo singolo di Gemello feat. Coez & Gemitaiz . A due anni di distanza dalla pubblicazione di UNtitled, l’artista romano inaugura la sua nuova fase musicale.

“Ho bisogno di te ma non ho bisogno di te: è questo il senso di Un pezzo di universo – racconta Gemello – uno sguardo al passato per ricordare una relazione contorta, troppo per essere vissuta serenamente, ma che allo stesso tempo ha lasciato un segno. Insieme a Coez e Gemitaiz, artisti che stimo sia a livello professionale che personale, abbiamo dato vita al brano partendo dal ritornello scritto da Neffa, un grandissimo regalo per me”.

Brano notturno, racconta lo spaesamento e il senso di vuoto per la mancanza di una persona che ha segnato profondamente la propria esistenza. La voce di Gemello dialoga con Coez e Gemitaiz, artisti uniti prima che dal lavoro da un rapporto di stretta amicizia.