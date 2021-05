Enula, il singolo ‘Impronte’ anticipa l’EP di debutto ‘Con(torta)’

Da mercoledì 19 maggio è disponibile Impronte (Universal Music Italia), nuovo singolo di Enula scritto insieme a Franco126 e prodotto da Dardust che anticipa l’uscita l’EP d’esordio Con(torta), in uscita venerdì 21 maggio. Impronte è il racconto di una storia d’amore tormentata, in bilico tra il desiderio di respingersi e l’irrefrenabile voglia di stare insieme, una relazione custodita preziosamente da chi la vive, nascosta agli occhi del mondo esterno.

Il brano trasporta l’ascoltatore nell’universo musicale di Enula che dimostra, ancora una volta, una voce e una scrittura affascinante e magnetica. In occasione della pubblicazione di Con(torta) l’artista è protagonista di tour instore in quattro città italiane:

25 maggio ore 17.00 – Roma – Mondadori, Via Appia 51

– Mondadori, Via Appia 51 03 giugno ore 17.00 – Milano – Mondadori, Piazza Duomo

– Mondadori, Piazza Duomo 10 giugno ore 17.00 – Napoli – Mondadori, Via degli Acquari

– Mondadori, Via degli Acquari 11 giugno ore 17.00 – Salerno – Mondadori CC Maximall di Pontecagnano

Enula ha inoltre firmato un contratto come autrice in esclusiva con BMG, che la vedrà comporre brani anche per altri artisti, e con la società di booking BPM Concerti / Trident Music per i prossimi appuntamenti live.