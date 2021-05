Dopo aver scritto per Fedez e DPG, Zo Vivaldi debutta con ‘Rumors’

Da mercoledì 19 maggio è disponibile Rumors (Road Sound Records), il singolo di debutto del giovane cantautore e polistrumentista Zo Vivaldi. L’artista, dopo aver firmato tracce per Fedez e Dark Polo Gang, esordisce ufficialmente sulla scena musicale italiana con una ventata di novità e freschezza.

«Ho deciso di iniziare questo progetto musicale che vede me protagonista non necessariamente per il desiderio di mettere la mia faccia sulla musica che creo, anzi, l’idea della popolarità mi spaventa molto – racconta Zo Vivaldi – Ma dopo aver fatto l’autore per diversi anni mi rendo conto che alcune canzoni non puoi metterle al servizio di qualcun’altro, sono tue e basta, ed è giusto che sia così».

Rumors invita a eliminare i “rumori” nella testa che alimentano insicurezze e paranoie che impediscono di mettersi in gioco. È un invito a lasciarsi andare per esplorare acque mai navigate con un’agrodolce spensieratezza e una tagliente ironia che non tralascia l’inquietudine delle onde.