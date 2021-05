Non solo web per Le Coliche: esce il libro ‘Come il mal di pancia’

[CS] Fenomeno comico del web, Le Coliche escono dagli schermi di smartphone e pc per una prima assoluta: Come il mal di pancia è il loro esordio in libreria, dal 18 maggio per Mondadori Electa con le illustrazioni di Giacomo Bevilaqua. Un diario tragicomico, un racconto brillante e pungente che vi farà ridere, certo, ma anche riflettere su cosa vuol dire essere fratelli.

La realtà quotidiana è al centro del loro primo libro. Paragrafi costruiti come i capitoli della vita: famiglia, scuola, amicizia, lavoro, cibo e vacanze. Ognuno ideato e pensato separatamente, Claudio e Fabrizio scrivono l’uno all’insaputa dell’altro due versioni di quella che in fondo è un’unica storia: quella di due fratelli, uniti da una profonda diversità. Due anni e mezzo a separarli, una vita intera da spartire.

I fratelli Colica riavvolgono il filo della memoria e tornano indietro nel tempo, all’epoca della scuola, dei primi amori e dei primi lavoretti, e ci regalano un diario dei ricordi inedito e straordinariamente spassoso sul significato dell’essere fratelli. Fratelli per sbaglio. La comicità de Le Coliche viaggia anche in tv con il ritorno nel cast di CCN – Comedy Central News condotto da Michela Giraud: l’appuntamento è ogni venerdì dalle ore 23 su Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW).