Eurovision Song Contest su Rai Radio2 con Ema Stokholma e Saverio Raimondo

[CS] Saranno Ema Stokholma e Saverio Raimondo a commentare, in diretta su Rai Radio2, e in streaming su RaiPlay, le semifinali (in simulcast con Rai4) e la finale dell’Eurovision Song Contest 2021. La prima semifinale in cui l’Italia ha diritto di voto andrà in onda in diretta dalla storica sala D di via Asiago, su Rai Radio2 (e anche in Visual su RaiPlay), martedì 18 maggio, mentre la seconda semifinale giovedì 20 maggio, alle ore 21.

Notizie e curiosità sui partecipanti, il racconto dettagliato di cosa accadrà sul palco dell’arena di Rotterdam e la grande musica live dell’Eurovision da godere anche in video grazie alla diretta streaming di Radio2 su RaiPlay. La finale è prevista per sabato 22 maggio, su Rai Radio2 con Stokholma e Raimondo in diretta dalla sala D per tifare Italia e scoprire insieme le voci più interessanti del panorama musicale europeo.

A rappresentare l’Italia, i vincitori del Festival di Sanremo, i Måneskin con Zitti e Buoni. La band romana sarà protagonista, poi, dello Speciale Let’s Play di Radio2 con un live imperdibile, il prossimo 25 giugno, in onda in streaming anche su RaiPlay.