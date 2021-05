Radio Italia Ora, 29 maggio 2021: tutti i protagonisti

Dopo il successo del 2020, sabato 29 maggio torna on air RADIO ITALIA ORA. Ai BEA – Best Event Award l’appuntamento speciale ha conquistato, con la sua prima edizione, il primo posto come Evento culturale, musicale e sportivo dell’anno e nella macrocategoria Evento B2C Digitale/Ibrido oltre al premio speciale Press Award e la menzione speciale Best Effectiveness.

Sono 15 i big della musica italiana, per 15 ore consecutive, trasformeranno il palinsesto radio e video in un proprio spazio personalizzato. Ciascuno degli artisti avrà a disposizione un’ora che sarà ricca di selezioni esclusive di brani, racconti inediti, curiosità e sorprese. Veri e propri “programmi d’autore” in onda in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming e disponibili sul sito radioitalia.it in uno speciale spazio dedicato.

Ecco i protagonisti di RADIO ITALIA ORA e il palinsesto:

h. 9:00 TIZIANO FERRO

h. 10:00 ALESSANDRA AMOROSO

h. 11:00 RENATO ZERO

h. 12:00 CARLO CONTI

h. 13:00 FRANCESCO GABBANI

h. 14:00 GUÈ PEQUENO

h. 15:00 LIGABUE

h. 16:00 CLAUDIO BAGLIONI

h. 17:00 EMMA

h. 18:00 NEGRAMARO

h. 19:00 ERMAL META

h. 20:00 ACHILLE LAURO

h. 21:00 PINGUINI TATTICI NUCLEARI

h. 22:00 ANNALISA

h. 23:00 TOMMASO PARADISO

L’evento vivrà anche sui profili social ufficiali di Radio Italia su Facebook, Instagram, Twitter con l’hashtag ufficiale #radioitaliaora e sulle app gratuite iRadioItalia per iPhone, iPad, Android, Huawei. Radio Italia è anche su Alexa, i dispositivi della famiglia Amazon Echo con una skill powered by D-Share.