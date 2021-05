Anna Tatangelo: il nuovo album è ‘Annazero’, dal 28 maggio TRACKLIST

A pochi giorni da Serenata, Anna Tatangelo annuncia l’uscita del suo nuovo e attesissimo album Annazero, disponibile da venerdì 28 maggio e disponibile in pre-save qui. Dopo Guapo feat. Geolier, Fra me e te feat. Gemitaiz e appunto Serenata, Annazero rappresenta per Anna una rinascita completa: una fenice che risorge dalle proprie ceneri, un cambiamento iniziato e compiuto sia a livello musicale sia a livello umano, per ricominciare da zero.

Questa la tracklist dell’album:

Appartamento – Prod. Frenetik & Orange Sangria Beba – Prod. Danti Non Mi Tocca – Prod. Danti Serenata – Prod. Dat Boi Dee Menomale – Prod. Livio Cori Se – Prod. Mago Del Blocco Come Mai Martina May – Prod. Mixer T Fra Me E Te Gemitaiz – Prod. Mixer T Guapo Ft. Geolier – Prod. Dat Boi Dee Anna Zero – Prod. Emis Killa

Foto di Cosimo Buccolieri